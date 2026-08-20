Dnevni horoskop, Ribe, 20. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će otkriti ono što druga strana još neće biti spremna izgovoriti. U vezi će biti osjetljiva promjena atmosfere, ali će ona voditi prema većoj bliskosti i razumijevanju. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji će djelovati neobično poznato, kao da se priča već jednom negdje započela.

Posao: Bit će potrebno razlikovati stvarnu priliku od obećanja koje lijepo zvuči, ali nema čvrstu podlogu. Jedan razgovor mogao bi pružiti ključnu informaciju i promijeniti tijek poslovnog dana. Financijski će biti naznačeno poboljšanje, no njegov puni učinak postat će vidljiv tek u danima koji slijede.

Zdravlje: Osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Tijelo bi moglo snažnije reagirati na stres i nedostatak odmora, čak i ako će izvana sve djelovati mirno. Pred kraj dana bit će uspostavljen osjećaj unutarnje tišine i obnovljena emocionalna ravnoteža.