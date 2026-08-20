Dnevni horoskop, Rak, 20. 08. 2026.

Ljubav: Bit će probuđena snažna potreba za emocionalnom sigurnošću, a odgovor druge strane mogao bi biti topliji nego što se očekivalo. U stabilnim vezama bit će stvoren trenutak posebne bliskosti koji će dugo ostati u sjećanju. Slobodni Rakovi mogli bi osjetiti da se jedna stara priča još nije potpuno ugasila.

Posao: Jedna poslovna odluka mogla bi biti donesena upravo u trenutku kada se počelo sumnjati u njezin pozitivan ishod. Bit će primijećena vaša dosljednost, čak i ako priznanje neće biti izrečeno izravno. Financijska situacija pokazat će prve znakove stabilizacije nakon razdoblja u kojem je bilo previše nepredvidivih troškova.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost snažnije će utjecati na fizičko stanje. Bit će potrebno više vremena da se unutarnja napetost potpuno smiri, ali će se tijekom dana osjećaj težine postupno smanjivati. Večer će biti obilježena mirnijom energijom i obnovljenim osjećajem sigurnosti.