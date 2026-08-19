Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 08. 2026.

Ljubav: Dan će biti obilježen neočekivanom dozom romantike. Jedan spontani susret mogao bi izazvati osjećaje koji se nisu planirali. U postojećim vezama bit će vraćena vedrina nakon razdoblja u kojem su obaveze potisnule bliskost. Slobodnim Strijelcima mogla bi biti predstavljena osoba čija će ih osobnost odmah zaintrigirati.

Posao: Bit će otvorena mogućnost koja uključuje novi projekt, putovanje ili suradnju s osobama izvan uobičajenog poslovnog kruga. Nešto što je djelovalo kao prepreka moglo bi se pretvoriti u prednost. Financijska situacija bit će povoljnija, iako će dio novca brzo biti usmjeren prema već planiranim obavezama. Jedan razgovor mogao bi označiti početak ozbiljnije poslovne promjene.

Zdravlje: Bit će prisutan višak energije i potreba za kretanjem. Psihičko stanje bit će vedrije, osobito nakon vijesti koja će probuditi optimizam. Moguća je manja iscrpljenost tek u kasnijim satima. Opći osjećaj vitalnosti bit će vrlo dobar.