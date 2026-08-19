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Dnevni horoskop, Vaga, 19. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 19. 08. 2026.
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Ljubav: Ljubavna situacija mogla bi postati zanimljivija zbog neočekivanog susreta ili poruke. Bit će obnovljena komunikacija koja je neko vrijeme bila prekinuta bez jasnog objašnjenja. U vezama će partnerova gesta pokazati više od velikih riječi. Slobodne Vage mogle bi otkriti da ih već neko vrijeme promatra osoba iz neposrednog okruženja.

Posao: Jedna poslovna odluka bit će donesena lakše nakon što se pojave dodatne informacije. Pregovori ili dogovori mogli bi završiti povoljnije nego što se u početku očekivalo. Bit će primijećen diplomatski pristup u situaciji u kojoj će drugi biti skloniji sukobu. Financijski će biti otvorena mogućnost manjeg, ali korisnog dobitka.

Zdravlje: Ravnoteža između obaveza i odmora bit će ključna za osjećaj energije tijekom dana. Moguća je prolazna napetost u jutarnjim satima, ali će ona brzo oslabjeti. Dobro raspoloženje bit će potaknuto društvom ili ugodnom viješću. Večer će proteći znatno mirnije nego početak dana.

Dnevni Horoskop Vaga

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