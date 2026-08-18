Dnevni horoskop, Ribe, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će potvrđen osjećaj koji je dugo postojao samo kao intuicija. U vezi će jedna nježna gesta razotkriti više emocija nego duga objašnjenja. Slobodnim Ribama mogao bi biti vraćen kontakt s osobom koja nikada nije potpuno nestala iz njihovih misli.

Posao: Bit će prepoznata kreativna vrijednost ideje koja je ranije bila zanemarena. Jedna poslovna situacija razvit će se u pravcu koji će pružiti više slobode nego što se očekivalo. Financijski će biti otvorena mogućnost vezana uz nešto što je započeto prije nekoliko tjedana.

Zdravlje: Intuicija će biti posebno naglašena, a emocionalna atmosfera snažno će utjecati na razinu energije. Jutarnja iscrpljenost postupno će biti zamijenjena mirnijim i stabilnijim raspoloženjem. Do kraja dana bit će vraćen osjećaj unutarnje povezanosti i sigurnosti.