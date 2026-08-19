Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavovima više nego što će se na prvi pogled činiti. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje na vrlo diskretan, ali teško zanemariv način. U postojećim vezama bit će naglašena strast, ali i potreba za razjašnjavanjem starih zamjerki. Do kraja dana moglo bi biti izgovoreno nešto što se dugo čekalo.

Posao: Na poslovnom području bit će omogućeno dokazivanje kroz zadatak koji će zahtijevati samopouzdanje i brzu reakciju. Nečiji pokušaj da umanji postignuti rezultat neće proći nezapaženo. Mogla bi biti donesena odluka koja će Lavovima dugoročno otvoriti povoljniju profesionalnu poziciju. Financijska slika bit će stabilna, uz naznaku poboljšanja.

Zdravlje: Vitalnost će biti dobra, ali bi pretjerani tempo mogao donijeti pad energije u drugom dijelu dana. Bit će naglašena potreba za pravilnijim ritmom odmora. Psihički će biti osjetno više optimizma nego prethodnih dana. Jedan ugodan događaj dodatno će podići raspoloženje.