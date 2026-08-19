Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 08. 2026.

Ljubav: Jedna tajna ili neizgovorena emocija mogla bi izaći na površinu. Bit će teško ignorirati znakove koje će slati osoba prema kojoj već postoji određena znatiželja. U vezama će biti pojačana strast, ali i želja za potpunom iskrenošću. Ono što bude otkriveno tijekom dana moglo bi trajno promijeniti odnos prema jednoj osobi.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebna odlučnost jer će se pojaviti situacija u kojoj neće sve informacije biti odmah dostupne. Intuicija bi mogla odigrati važnu ulogu u prepoznavanju tuđih namjera. Financijsko pitanje koje je bilo neizvjesno približit će se rješenju. Bit će potvrđeno da je strpljivo čekanje donosilo više koristi nego nagla reakcija.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi emocionalna napetost mogla utjecati na kvalitetu sna. Tijekom dana bit će osjetno rasterećenje nakon rješavanja jedne neugodne situacije. Organizam će dobro reagirati na mirniji ritam u večernjim satima. Psihička snaga bit će izraženija nego prethodnih dana.