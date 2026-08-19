Dnevni horoskop, Jarac, 19. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će postavljeno pitanje koje više neće moći biti odgađano. Partnerove namjere postat će jasnije nakon konkretnog poteza ili razgovora. Slobodni Jarci mogli bi biti iznenađeni interesom osobe koja se dosad držala vrlo rezervirano. Emocije će se razvijati polako, ali će upravo zbog toga djelovati ozbiljnije.

Posao: Dugotrajan trud bit će konačno primijećen na pravome mjestu. Mogla bi biti otvorena tema napredovanja, dodatne odgovornosti ili financijske nagrade. Jedna osoba iz poslovnog okruženja pokazat će da na Jarce računa više nego što je dosad bilo vidljivo. Stabilnost će biti postignuta nakon razdoblja u kojem su rezultati bili neizvjesni.

Zdravlje: Tijelo bi moglo pokazati znakove umora zbog duljeg razdoblja povećanih obaveza. Napetost će biti izraženija u prvom dijelu dana, dok će poslijepodne donijeti vidljivo rasterećenje. Psihički će biti vraćen osjećaj kontrole. Mirnija večer pozitivno će utjecati na ukupno stanje.