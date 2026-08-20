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Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 20. 08. 2026.
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Ljubav: Bit će otvorena tema koja je neko vrijeme bila potiskivana, a njezino razrješenje donijet će više bliskosti nego što se očekivalo. U postojećim odnosima bit će potvrđena nečija odanost kroz malen, ali vrlo jasan znak pažnje. Slobodni Ovnovi mogli bi biti zatečeni susretom s osobom koja na prvi pogled neće djelovati posebno, ali će se dojam brzo promijeniti.

Posao: Na poslovnom planu bit će pokrenuta situacija u kojoj će se jasno pokazati tko doista cijeni vaš trud. Jedna informacija, prethodno zadržana u pozadini, mogla bi promijeniti način na koji se promatra određeni projekt. Financijska pitanja bit će postavljena na čvršće temelje, iako konačna potvrda još neće biti dobivena.

Zdravlje: Tijelo će jasnije reagirati na umor koji se posljednjih dana zanemarivao. Bit će osjetljiva razlika između fizičkog iscrpljenja i unutarnje napetosti, a upravo će to donijeti važnu spoznaju. Do kraja dana bit će vraćen osjećaj veće stabilnosti i unutarnje snage.

Dnevni Horoskop Ovan

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