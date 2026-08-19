Dnevni horoskop, Ribe, 19. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će na ljubavnom planu biti posebno snažna i mnogo toga bit će prepoznato bez izgovorenih riječi. Jedna osoba mogla bi pokazati osjećaje kroz vrlo suptilnu gestu. U vezama će biti obnovljen osjećaj bliskosti koji je tijekom prethodnih dana možda bio potisnut. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti susret koji će djelovati neobično poznato, gotovo kao da je već jednom bio predviđen.

Posao: Na poslovnom području bit će završena situacija koja je dugo stvarala neizvjesnost. Jedna kreativna ideja mogla bi biti prihvaćena i otvoriti prostor za daljnji razvoj. Financije će biti stabilnije, a određena briga povezana s novcem počet će slabjeti. Netko iz poslovnog okruženja mogao bi ponuditi podršku u trenutku kada se ona najmanje očekuje.

Zdravlje: Bit će izražena osjetljivost na atmosferu i raspoloženje ljudi iz okoline. Nakon intenzivnijeg početka dana bit će potreban mirniji tempo kako bi se energija ponovno uravnotežila. Psihičko rasterećenje moglo bi doći nakon razgovora koji donosi dugo očekivani odgovor. Završetak dana bit će obilježen osjećajem smirenosti i unutarnje jasnoće.