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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 08. 2026.
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Ljubav: Jedna poruka ili razgovor mogli bi potpuno promijeniti emocionalni ton dana. Bit će izrečeno nešto što se dugo pokušavalo prikriti humorom ili površnim temama. U slobodnim odnosima mogla bi biti probuđena znatiželja prema osobi koja će se pokazati mnogo tajanstvenijom nego što je prvotno djelovala.

Posao: Bit će mnogo informacija, ali samo će jedna od njih imati stvarnu važnost za daljnji razvoj situacije. Mogla bi biti ponuđena suradnja ili ideja koja će u početku izgledati neobavezno, a kasnije se pokazati vrlo korisnom. Na financijskom planu bit će potrebna veća pažnja jer bi jedan detalj mogao biti lako previdjen.

Zdravlje: Mentalna energija bit će snažna, ali istodobno će biti prisutna određena unutarnja prenapregnutost. Umor bi se mogao pojaviti naglo, nakon razdoblja izrazite aktivnosti i koncentracije. Pred kraj dana bit će lakše pronađen mir, osobito kada vanjski podražaji izgube svoju snagu.

Dnevni Horoskop Blizanci

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