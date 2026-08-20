Dnevni horoskop, Blizanci, 20. 08. 2026.

Ljubav: Jedna poruka ili razgovor mogli bi potpuno promijeniti emocionalni ton dana. Bit će izrečeno nešto što se dugo pokušavalo prikriti humorom ili površnim temama. U slobodnim odnosima mogla bi biti probuđena znatiželja prema osobi koja će se pokazati mnogo tajanstvenijom nego što je prvotno djelovala.

Posao: Bit će mnogo informacija, ali samo će jedna od njih imati stvarnu važnost za daljnji razvoj situacije. Mogla bi biti ponuđena suradnja ili ideja koja će u početku izgledati neobavezno, a kasnije se pokazati vrlo korisnom. Na financijskom planu bit će potrebna veća pažnja jer bi jedan detalj mogao biti lako previdjen.

Zdravlje: Mentalna energija bit će snažna, ali istodobno će biti prisutna određena unutarnja prenapregnutost. Umor bi se mogao pojaviti naglo, nakon razdoblja izrazite aktivnosti i koncentracije. Pred kraj dana bit će lakše pronađen mir, osobito kada vanjski podražaji izgube svoju snagu.