Dnevni horoskop, Bik, 20. 08. 2026.

Ljubav: Emocije koje su dugo bile skrivene mogle bi biti pokazane na neočekivano otvoren način. U vezi će biti stvorena prilika za dublje razumijevanje, osobito oko teme koja je prije izazivala tvrdoglavost s obje strane. Slobodnim Bikovima pažnju bi mogla privući osoba s kojom je već postojala određena povezanost, ali joj dosad nije pridavana posebna važnost.

Posao: Bit će potvrđeno da strpljenje iz prethodnog razdoblja nije bilo uzaludno. Moguća je vijest povezana s novcem, dogovorom ili projektom čiji se razvoj dugo čekao. Nešto što je u početku izgledalo kao zatvorena poslovna vrata moglo bi se ponovno otvoriti pod znatno povoljnijim uvjetima.

Zdravlje: Bit će pojačana potreba za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Napetost koja se skupljala mogla bi biti izraženija kroz vrat, ramena ili opći osjećaj težine. Večernji sati donijet će mirniju energiju i osjećaj da se tijelo ponovno vraća u svoj prirodni ritam.