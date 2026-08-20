Dnevni horoskop, Jarac, 20. 08. 2026.

Ljubav: Emocionalna ozbiljnost bit će naglašena, a površni odnosi izgubit će privlačnost. U stabilnoj vezi mogla bi biti otvorena tema zajedničke budućnosti ili odluke koja dugo čeka pravi trenutak. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba koja neće mnogo govoriti, ali će njezine namjere biti vrlo jasne.

Posao: Bit će vidljivi rezultati rada koji je dugo obavljan bez velike pažnje okoline. Moguća je pohvala, potvrda ili razgovor koji će otvoriti put prema većoj odgovornosti. Financijski će biti stvoren osjećaj sigurnosti, osobito nakon vijesti povezane s dugoročnim planom ili dogovorom.

Zdravlje: Bit će osjećena potreba za sporijim ritmom, iako će obveze pokušavati nametnuti suprotno. Napetost bi se mogla zadržavati u leđima ili ramenima kao odraz dugotrajnog pritiska. Do večeri će se energija stabilizirati i bit će vraćen osjećaj kontrole nad vlastitim tempom.