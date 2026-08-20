Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 08. 2026.

Ljubav: Nešto skriveno moglo bi izaći na površinu, ali time neće nužno biti izazvan sukob. Naprotiv, bit će pružena prilika da se odnos sagleda iskrenije i dublje nego prije. Slobodnim Škorpionima mogla bi se ponovno javiti osoba čiji povratak nije bio očekivan.

Posao: Bit će otkriven važan detalj koji će vam dati prednost u situaciji u kojoj nisu svi imali iste informacije. Moguće je razrješenje poslovnog pitanja koje je već neko vrijeme bilo obavijeno neizvjesnošću. Financijska prilika bit će prisutna, ali njezina prava vrijednost neće biti odmah očita.

Zdravlje: Bit će naglašena potreba za regeneracijom nakon emocionalno intenzivnog razdoblja. Energija bi mogla oscilirati između velike snage i naglog umora. Pred kraj dana bit će postignuta dublja unutarnja smirenost, kao da je jedan nevidljivi teret napokon ostavljen iza sebe.