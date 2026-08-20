Dnevni horoskop, Lav, 20. 08. 2026.

Ljubav: Bit će jasno pokazano koliko snažan dojam ostavljate na jednu osobu, čak i ako je to dosad pokušavala sakriti. U postojećim odnosima mogla bi biti vraćena strast koja je neko vrijeme bila potisnuta svakodnevnim obvezama. Slobodni Lavovi mogli bi se naći u središtu pažnje, ali će samo jedan pogled nositi pravo značenje.

Posao: Bit će otvoren prostor za dokazivanje sposobnosti, a rezultat bi mogao nadmašiti očekivanja okoline. Jedna osoba koja je ranije bila skeptična mogla bi promijeniti mišljenje nakon onoga što će biti učinjeno tijekom dana. Financijska tema koja je izazivala nervozu počet će se raspetljavati u povoljnijem smjeru.

Zdravlje: Vitalnost će biti naglašena, ali bi zbog snažnog tempa lako mogao biti zanemaren umor. Tijelo će poslati jasan signal kada granica bude prijeđena. Kasniji sati donijet će više ravnoteže i osjećaj da se energija ponovno pravilno raspoređuje.