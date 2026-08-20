Dnevni horoskop, Djevica, 20. 08. 2026.

Ljubav: Bit će primijećen detalj koji će otkriti mnogo više od izgovorenih riječi. U vezi bi mogla biti potvrđena sumnja, ali ne nužno u negativnom smislu; prije će biti razjašnjeno ono što je stvaralo nepotrebnu nesigurnost. Slobodnim Djevicama mogla bi se približiti osoba čija će ozbiljnost odmah izazvati zanimanje.

Posao: Jedna složena obveza bit će završena uspješnije nego što se očekivalo. Bit će uočena vaša preciznost, a iz toga bi kasnije mogla proizaći nova odgovornost ili poslovna ponuda. Novac neće stizati dramatično, ali će biti naznačeno sigurnije razdoblje i bolja kontrola nad troškovima.

Zdravlje: Organizam će tražiti mirniji tempo nakon intenzivnijeg razdoblja. Moguća je prolazna osjetljivost probave ili napetost povezana s pretjeranim razmišljanjem. Kako dan bude odmicao, bit će sve lakše uspostavljena ravnoteža između misli i fizičkih potreba.