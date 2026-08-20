Dnevni horoskop, Vaga, 20. 08. 2026.

Ljubav: Bit će uspostavljena ravnoteža ondje gdje je posljednjih dana vladala emocionalna nejasnoća. Jedna osoba mogla bi napokon pokazati ono što je dugo bilo prikrivano iza pristojnosti ili distance. Slobodne Vage mogle bi biti iznenađene privlačnošću prema nekome tko se potpuno razlikuje od njihova uobičajenog izbora.

Posao: Bit će potrebno donijeti odluku između dvije mogućnosti koje na prvi pogled djeluju podjednako privlačno. U pozadini će se, međutim, pojaviti informacija koja će jasno pokazati gdje postoji veća dugoročna korist. Financijska pitanja bit će povoljnija nego ranije, a mogao bi biti najavljen i dodatni izvor prihoda.

Zdravlje: Psihičko opterećenje počet će slabjeti čim jedna nedovršena obveza bude zatvorena. Bit će osjetljivo raspoloženje, ali bez dugotrajnijih oscilacija. Tijekom večeri bit će vraćen osjećaj lakoće koji je posljednjih dana nedostajao.