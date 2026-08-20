Dnevni horoskop, Strijelac, 20. 08. 2026.

Ljubav: Bit će unesena nova živost u emocionalni život, osobito kroz neočekivan susret, poziv ili poruku. U postojećoj vezi mogla bi biti ponovno probuđena želja za zajedničkim planovima koji su neko vrijeme bili odgođeni. Slobodni Strijelci mogli bi upoznati osobu uz koju će razgovor odmah prijeći granicu uobičajenog poznanstva.

Posao: Jedna ideja koja se dosad činila previše hrabrom mogla bi dobiti konkretnu podršku. Bit će otvorena mogućnost širenja, učenja ili suradnje s ljudima izvan uobičajenog poslovnog kruga. Financijski rezultat još neće biti konačan, ali smjer će postati znatno optimističniji.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna potreba za kretanjem i promjenom rutine. Višak energije mogao bi izazvati nemir ako ne bude pronađen prirodan način njezina trošenja. Večernji sati donijet će osjećaj rasterećenja i vedriju psihičku energiju.