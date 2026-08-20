Dnevni horoskop, Vodenjak, 20. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivana emocionalna situacija mogla bi potpuno promijeniti ono što je još jučer djelovalo predvidivo. U postojećem odnosu bit će izrečena rečenica koja će otvoriti sasvim novu perspektivu. Slobodni Vodenjaci mogli bi privući osobu koja će ih zaintrigirati upravo svojom neobičnošću i nekonvencionalnim pristupom.

Posao: Bit će otvoren prostor za originalnu ideju koja u početku neće naići na potpuno razumijevanje. Kasnije će se, međutim, pokazati da je upravo ona mogla riješiti problem koji je dugo stajao na mjestu. Financijska situacija mogla bi donijeti neočekivan obrat ili priliku iz izvora koji prije nije bio uziman u obzir.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će iznimno jaka, zbog čega će biti teže potpuno se isključiti iz dnevnih događaja. Moguće su kratkotrajne oscilacije energije i osjećaj unutarnjeg nemira. U kasnijim satima bit će pronađen mirniji ritam, a misli će se postupno razbistriti.