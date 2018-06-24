25.6.2018.

Ljubav Spoznaja da ste voljeni, dobro bi vam došla. Ako ne vjerujete u ljubav, tko će vas razuvjeriti? On(a) neće vječno čekati da se odobrovoljite.

Posao Imate nove ambicije, ali ih nikome još niste objelodanili. Šutite i radite, i rezultati će doći. Nemate razloga za veliku žurbu. Požurite polako.

Zdravlje Vodite rat sa sobom samima. Grizete nokte. Često je potrebno dotaknuti dno sebe da bi se krenulo gore ka svjetlu. To vrijedi i za vaš slučaj.