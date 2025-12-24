FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Roma gradi /

Veliki projekt u Rimu: Novi stadion Rome mogao bi ugostiti Euro 2032.

Veliki projekt u Rimu: Novi stadion Rome mogao bi ugostiti Euro 2032.
×
Foto:

Italija, koja mora osigurati pet mjesta na kojima će se odigravati utakmice Europskog prvenstva

24.12.2025.
11:29
Hina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

AS Roma je objavila podnošenje planova za svoj budući stadion, koji će se graditi u predgrađu talijanske prijestolnice i potencijalno ugostiti utakmice Eura 2032., čiji će zajednički domaćini biti Italija i Turska.

Studija tehničke i ekonomske izvedivosti posljednji je korak prije podnošenja glavnog projekta kojim će biti pokrenuta izgradnja.

Projekt predviđa "ikoničnu arhitekturu inspiriranu rimskom tradicijom, s modernim linijama i snažnom vezom s lokalnim područjem", a uključuje i "ciljane mjere za poboljšanje urbane mobilnosti", napominje se u Rominom priopćenju za javnost objavljenom u utorak navečer.

 

 

"Opseg projekta, modernost stadiona, njegov potencijalni urbani utjecaj i planirani vremenski okvir omogućuju da se stadion u Pietralati, razmatra među potencijalnim mjestima koje će ugostiti utakmice Eura 2032.", priopćili su iz kluba.

Roma trenutačno dijeli rimski Olimpijski stadion sa svojim najvećim suparnikom Lazijem. No, oba kluba već dugo žele vlastiti stadion.

Američka obitelj Friedkin, koja je većinski vlasnik Rome, već nekoliko mjeseci radi na projektu stadiona u Pietralati.

Problem talijanskih stadiona, od kojih je velika većina zastarjela, izvor je napetosti u pripremi za Euro 2032. U svibnju je predsjednik Uefe Aleksander Čeferin opisao stanje talijanskih stadiona kao "sramotno".

Italija, koja mora osigurati pet mjesta na kojima će se odigravati utakmice Europskog prvenstva, nedavno je imenovala posebnog povjerenika, zaduženog za olakšavanje projekata modernizacije i izgradnje, koji su često otežani birokratskim kašnjenjima.

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitaj sadržaje bez oglasa!

POGLEDAJTE VIDEO: Roma časti kartama zbog debakla

RomaOlimpicoStadion
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Roma gradi /
Veliki projekt u Rimu: Novi stadion Rome mogao bi ugostiti Euro 2032.