Legendarnom Brazilcu nije dosta: U petom desetljeću se vraća u europskog velikana
Naime, Fabrizio Romano javlja da je sve dogovoreno između Brazilca i Porta
Legendarni Thiago Silva još ne želi stati. Ne samo da ne želi završiti nogometnu karijeru, već se vraća u Europu, i to vrlo veliki i klub i vrlo jaku ligu.
Naime, Fabrizio Romano javlja da je sve dogovoreno između Brazilca i Porta i da će Silva potpisati za Porto do kraja sezone s mogućnošću produženja za još jednu. Silva je u listopadu 2024. došao natrag u Brazil, u Fluminense nakon što mu je istekao ugovor s Chelseajem.
🚨🔵⚪️ BREAKING: Thiago Silva to FC Porto, here we go! The Brazilian defender is back in Europe as planned.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2025
Agreement signed on short term deal for Thiago, new centre back for Farioli and strongly wanted by André Villas-Boas.
🇧🇷 Deal until June 2026 plus option until June 2027. pic.twitter.com/LaUyZWkYoj
Izgleda da legendarnom Brazilcu nije dosta europskog nogometa i s 41 godinom na leđima vraća se u Porto. Silvi je porto bio prvi europski klub, bilo je to još 2005. kada ga je Porto kupio iz Juventudea za 2,5 milijuna eura. Međutim, za Porto je igrao samo u drugoj ekipi i nikada nije upisao nastup za prvu momčad.
Točno 20 godina kasnije imat će priliku debitirati za Porto.
