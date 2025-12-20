FREEMAIL
KAO MOMAK ŽIVI /

Legendarnom Brazilcu nije dosta: U petom desetljeću se vraća u europskog velikana

Legendarnom Brazilcu nije dosta: U petom desetljeću se vraća u europskog velikana
Foto: Agif/ddp Usa/profimedia

Naime, Fabrizio Romano javlja da je sve dogovoreno između Brazilca i Porta

20.12.2025.
16:59
Sportski.net
Agif/ddp Usa/profimedia
Legendarni Thiago Silva još ne želi stati. Ne samo da ne želi završiti nogometnu karijeru, već se vraća u Europu, i to vrlo veliki i klub i vrlo jaku ligu.

Naime, Fabrizio Romano javlja da je sve dogovoreno između Brazilca i Porta i da će Silva potpisati za Porto do kraja sezone s mogućnošću produženja za još jednu. Silva je u listopadu 2024. došao natrag u Brazil, u Fluminense nakon što mu je istekao ugovor s Chelseajem.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

 

Izgleda da legendarnom Brazilcu nije dosta europskog nogometa i s 41 godinom na leđima vraća se u Porto. Silvi je porto bio prvi europski klub, bilo je to još 2005. kada ga je Porto kupio iz Juventudea za 2,5 milijuna eura. Međutim, za Porto je igrao samo u drugoj ekipi i nikada nije upisao nastup za prvu momčad.

Točno 20 godina kasnije imat će priliku debitirati za Porto. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vraćaju se 'Kauboji': 'Idemo utakmicu po utakmicu, ali znamo da su očekivanja velika'

PortoThiago SilvaPortugalska Liga
