Dinamova mladež gazi sve pred sobom: Englezi ne znaju što ih je snašlo

Dok rezultati prve momčadi Dinama u Europi posljednjih tjedana ne donose previše razloga za optimizam, potpuno drukčiju sliku šalju mladi nogometaši s Maksimira. Omladinski pogon zagrebačkog kluba nastupa u Premier League International Cupu i pritom ostavlja snažan dojam, skupljajući dragocjeno međunarodno iskustvo protiv elitnih engleskih akademija.

Nakon tri odigrana kola u grupnoj fazi, Dinamo se nalazi na samom vrhu skupine s maksimalnim učinkom. Posebno je zanimljivo da Modri u ovom natjecanju nastupaju s osjetno mlađom momčadi u odnosu na većinu protivnika, koji koriste U21 selekcije. Unatoč tome, kvaliteta i organizacija igre Dinamovih mladih igrača do sada nisu došle u pitanje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Put prema vrhu skupine započeo je pobjedom protiv Chelsea (2:1), nastavljen minimalnim slavljem protiv Nottingham Forest (1:0), a potvrđen uvjerljivim trijumfom protiv Newcastle United.

U susretu protiv Newcastlea Dinamo je posao riješio bez previše dramatike. Već u drugoj minuti Kaloyan Bozhkov doveo je zagrebačku momčad u vodstvo, a taj je pogodak usmjerio tijek utakmice. Nakon odmora Modri su dodatno pojačali tempo i u kratkom razdoblju prelomili dvoboj, Sven Šunta pogodio je za 2:0 u 50. minuti, dok je Patrik Horvat devet minuta kasnije postavio konačnih 3:0.

Nakon tri kola Dinamo ima svih devet bodova i drži prvo mjesto u skupini C, dok mu je najbliži pratitelj U21 momčad Paris Saint-Germain sa sedam bodova. Sljedeći ispit čeka ih 20. siječnja, kada će u Engleskoj igrati protiv U21 momčadi Brighton & Hove Albion.

Ovi rezultati još su jedna potvrda da Dinamova omladinska škola i dalje proizvodi igrače sposobne za najvišu razinu natjecanja.

POGLEDAJTE VIDEO: FNC u Podgorici rasprodan, ali ne brinite se! Evo kako možete pratiti jedinstveni spektakl