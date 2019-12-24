{NOINDEX-NOFOLLOW} 25. 12. 2019. - Net.hr
25. 12. 2019.

Ljubav Daleko ste od idealnog ljubavnog stanja, ali nemate razloga ni za potpuno nezadovoljstvo. Prava je istina da se ljubav stalno uči i usavršava.

Posao Iako svijetu volite pokazivati svoju sretnu i uspješnu sliku, radi se o krivom dojmu, jer u stvarnosti ste u poslovnoj i financijskoj mat - poziciji!

Zdravlje Visoki tlak, začepljenje krvnih žila, bolna kralježnica.., imate raznih zdravstvenih problema. Morate nešto promijeniti u svezi loših navika.

