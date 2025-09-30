Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 30. 09. 2025.
Ljubav Mislite da ste srdačni i otvoreni, ali puno toga kod vas je gluma. Iza maske vaše navodne vedrine skriva se veliki strah od neprihvaćenosti.   

Posao Neki među vama spremaju se na poslovni put negdje u inozemstvo. Ako loše stojite sa stranim jezicima, trebali biste to krenuti ispravljati.       

Zdravlje Kopate po vlastitoj prošlosti. Stare brige i probleme tumačite na nove načine. Možda postanete sami sebi najbolji iscjelitelj. Sve je moguće.        

