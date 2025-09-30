Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 30. 09. 2025.
Ljubav Snovi vam govore jedno, a stvarnost nešto drugo. Uljepšavate vašu ljubavnu zbilju, i to vas vodi u razočaranje. Vratite se što prije u realnost.      

Posao Dobra volja i kontinuirani napori, dobitna su kombinacija za vaš financijski procvat. Idealan je trenutak za originalne poslovne projekte.   

Zdravlje Zvijezde najavljuju da ćete se konačno dogovoriti sami sa sobom o nekim važnim stvarima. Neodlučnost je vaš glavni unutarnji neprijatelj!  

