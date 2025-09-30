Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 30. 09. 2025.
Ljubav Potreban vam je iskreni razgovor s partner(ic)om. Ako izbjegavate komunikaciju, to je znak za uzbunu. Progovorite miroljubivim jezikom.
Posao Ponosni ste na vlastitu samostalnost, ali nova suradnja s drugima nužno vam je potrebna. Igrajte igru pošteno, i sigurno nećete pogriješiti.
Zdravlje Ekstremistički pogledi na svijet i život ugrožavaju vam zdravlje. Nije sve loše i nepopravljivo kako to sebi zamišljate. Ljubav uvijek pobjeđuje.
