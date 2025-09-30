Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 30. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Netko vas uporno zove i traži, a vi se skrivate i ne odazivate. Nemate hrabrosti definitivno reći ne, i upravo to najviše ne volite kod sebe samih.     

Posao Stojite na mjestu. Čekate bolje i sretnije poslovne dane. Ništa vam neće pasti s neba. Novi računi natjerati će vas na promjenu ponašanja.    

Zdravlje Nigdje vas nema. Zatvoreni ste za javnost. Kontemplirate o  ljubavnim problemima. Netko ili nešto će vas inspirirati da odustanete od letargije.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 30. 09. 2025.