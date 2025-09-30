Dnevni horoskop, Jarac, 30. 09. 2025.

Ljubav Netko vas uporno zove i traži, a vi se skrivate i ne odazivate. Nemate hrabrosti definitivno reći ne, i upravo to najviše ne volite kod sebe samih.

Posao Stojite na mjestu. Čekate bolje i sretnije poslovne dane. Ništa vam neće pasti s neba. Novi računi natjerati će vas na promjenu ponašanja.

Zdravlje Nigdje vas nema. Zatvoreni ste za javnost. Kontemplirate o ljubavnim problemima. Netko ili nešto će vas inspirirati da odustanete od letargije.

