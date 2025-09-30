Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 30. 09. 2025.
Ljubav Nastavlja se vaše strastveno razdoblje. Zgodni ste i zanimljivi drugima. Slobodni Bikovi imaju potporu zvijezda za pronalazak nove ljubavi.
Posao Idete brzim koracima naprijed u bolju poslovnu budućnost. Želite nadoknaditi propušteno. Nestrpljivost nije dobra. Radite greške u koracima.
Zdravlje Postali ste agresivni, i stvarate incidentne situacije. Višak energije trošite na sportskom terenu. Nisu vam potrebni novi sukobi s okolinom.
