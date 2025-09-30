Dnevni horoskop, Bik, 30. 09. 2025.

Ljubav Nastavlja se vaše strastveno razdoblje. Zgodni ste i zanimljivi drugima. Slobodni Bikovi imaju potporu zvijezda za pronalazak nove ljubavi.

Posao Idete brzim koracima naprijed u bolju poslovnu budućnost. Želite nadoknaditi propušteno. Nestrpljivost nije dobra. Radite greške u koracima.

Zdravlje Postali ste agresivni, i stvarate incidentne situacije. Višak energije trošite na sportskom terenu. Nisu vam potrebni novi sukobi s okolinom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn