Dnevni horoskop, Rak, 30. 09. 2025.

Ljubav Vaša šutnja puno toga govori. Komunicirate bez riječi. Ako želite biti istinski moćni, učite se opraštati. Osvetoljubivost ne donosi ništa dobro.

Posao Radite bilancu poslovanja, i otkrivate brojne minuse. Ako vam netko duguje određene količine novca, sve ćete precizno izračunati s kamatama!

Zdravlje Malodušje nije lijepa riječ, ali najbolje opisuje vaše trenutno (ne)raspoloženje. Ljubav i istinoljubivost najprije će vas vratiti u normalu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn