Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 09. 2025.
Ljubav On(a) vas voli na svoj način, ali vi želite biti voljeni na vaš način. Tvrdoglavi ste. Vaša veza će opstati ako se prilagodite jedno drugome.
Posao Kukate nad vlastitom poslovnom sudbinom. Nemate hrabrosti nešto radikalno poduzeti i promijeniti. Previše ste se ukopali u status quo situaciju.
Zdravlje Sporo reagirate na pojavu upozoravajućih simptoma koje vam signalizira vaš organizam. Ne čekajte da se situacija dodatno pogorša.
