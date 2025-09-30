Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav On(a) vas voli na svoj način, ali vi želite biti voljeni na vaš način. Tvrdoglavi ste. Vaša veza će opstati ako se prilagodite jedno drugome.          

Posao Kukate nad vlastitom poslovnom sudbinom. Nemate hrabrosti nešto radikalno poduzeti i promijeniti. Previše ste se ukopali u status quo situaciju.     

Zdravlje Sporo reagirate na pojavu upozoravajućih simptoma koje vam signalizira vaš organizam. Ne čekajte da se situacija dodatno pogorša.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 30. 09. 2025.