Dnevni horoskop, Vaga, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 30. 09. 2025.
Ljubav Utjecaj Urana daje poticaj vašoj nepredvidljivosti i nepouzdanosti. Nitko vas ne može pronaći i uloviti. Igrate se sa živcima drugih ljudi.    

Posao Radite više stvari istovremeno, i lako se u svemu tome izgubite. Vaša kreativna sloboda pretvorila se u sveopću neodgovornost, i to nije dobro.    

Zdravlje Jedno mislite, drugo govorite, a nešto skroz treće radite. U vašoj nemirnoj glavi zuje čudnovate misli. Ne čudite se ako vas zaboli glava.    

Horoskop
