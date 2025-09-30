Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 30. 09. 2025.
Ljubav Utjecaj Urana daje poticaj vašoj nepredvidljivosti i nepouzdanosti. Nitko vas ne može pronaći i uloviti. Igrate se sa živcima drugih ljudi.
Posao Radite više stvari istovremeno, i lako se u svemu tome izgubite. Vaša kreativna sloboda pretvorila se u sveopću neodgovornost, i to nije dobro.
Zdravlje Jedno mislite, drugo govorite, a nešto skroz treće radite. U vašoj nemirnoj glavi zuje čudnovate misli. Ne čudite se ako vas zaboli glava.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'DERADIKALIZIRANA ZONA BEZ TERORA' /
Bijela kuća objavila 'Sveobuhvatni plan za okončanje sukoba': Ovo su sve točke Trumpovog plana za Gazu
MOOOLIM?! /
Safari iz noćne more: Slonica napala turiste, oni završili u vodi punoj krokodila
RTG PONEDJELJKA /
Od provalnika koji je ubio oko na kauču do traženja muža preko jumbo plakata: Ovo je Direktov pregled dana
VELIKO SRCE MALOM SRCU /
Na Svjetski dan srca pokrenuta akcija za djecu s prirođenim srčanim manama
SERIE A /
Lazio razbio Geonu na gostovanju: Bivši igrač Hajduka odigrao cijelu utakmicu
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 30. 09. 2025.