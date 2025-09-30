Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 30. 09. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni stanjem stvari u vašoj vezi. Zbog stalnog prilagođavanja i čestih kompromisa gubite vlastiti identitet, i to vas uznemirava.   

Posao Prave poslovne prilike ne dolaze često, a kada se pojave vi ih prokockate. Aktivirajte diplomatske sposobnosti i situacija će se popraviti.  

Zdravlje Vaše tijelo se teško brani od raznih virusa i bakterija. Vaš obrambeni mehanizam je oslabljen. Moguće su alergije, pa čak i infekcije.    

