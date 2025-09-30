Dnevni horoskop, Ribe, 30. 09. 2025.

Ljubav Na vas se lako lijepe problematične osobe. Ako malo bolje o svemu razmislite, otkriti ćete da je za sve kriva vaša prekomjerna empatija.

Posao Ako vas poslodavac iznenada pohvali, osjećate se neugodno. Ako vas iskritizira, padate u depresiju. Vaša riblja samosvijest osjetljiva je biljka.

Zdravlje Trebali biste poduzeti odlučne i konstruktivne korake da biste se psihički i fizički uskladili i doveli u red. Samopouzdanje je ljekovita stvar.

