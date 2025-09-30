Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 30. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Kada volite, volite svim srcem. Ako uključite i mozak, osjećati ćete se još bolje. On ili ona voli vas takvima kakvi jeste, i ne želi vas mijenjati.  

Posao Nedostaje vam koncentracija. Zaboravljate važne detalje. Brzo odustajete od započetih projekata. Na taj način nećete postati uspješni.   

Zdravlje Uronili ste u more problema. Ako ste pali, slobodno ustanite. Predaja je put u razboljevanje. Potražite u sebi izgubljenu moć i snagu.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Djevica

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 30. 09. 2025.