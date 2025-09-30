Dnevni horoskop, Djevica, 30. 09. 2025.

Ljubav Kada volite, volite svim srcem. Ako uključite i mozak, osjećati ćete se još bolje. On ili ona voli vas takvima kakvi jeste, i ne želi vas mijenjati.

Posao Nedostaje vam koncentracija. Zaboravljate važne detalje. Brzo odustajete od započetih projekata. Na taj način nećete postati uspješni.

Zdravlje Uronili ste u more problema. Ako ste pali, slobodno ustanite. Predaja je put u razboljevanje. Potražite u sebi izgubljenu moć i snagu.

