Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Netko pokušava osvojiti vaše srce, i to na nametljiv način. Njemu ili njoj nedostaje malo više suptilnosti, a vi ste nježna i preosjetljiva biljka.     

Posao Nemate kontrolu nad vašim financijama, i zbog toga ste u panici. Drugi ljudi odlučuju o vašoj poslovnoj sudbini. Svaka škola se skupo plaća.     

Zdravlje Iznenada vas je zadesila mentalna kriza, a to se ponajprije odnosi na vas koji ste rođeni krajem svibnja. Sposobni ste preokrenuti tijek misli.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 09. 2025.