Dnevni horoskop, Blizanci, 30. 09. 2025.

Ljubav Netko pokušava osvojiti vaše srce, i to na nametljiv način. Njemu ili njoj nedostaje malo više suptilnosti, a vi ste nježna i preosjetljiva biljka.

Posao Nemate kontrolu nad vašim financijama, i zbog toga ste u panici. Drugi ljudi odlučuju o vašoj poslovnoj sudbini. Svaka škola se skupo plaća.

Zdravlje Iznenada vas je zadesila mentalna kriza, a to se ponajprije odnosi na vas koji ste rođeni krajem svibnja. Sposobni ste preokrenuti tijek misli.

