Dnevni horoskop, Jarac, 29. 09. 2025.
Ljubav Želite imati sve pod svojom kontrolom. Njega ili nju vaša opsesivna ljubomora uništava. Trebali biste uspostaviti kontrolu nad sobom samima.     

Posao Postupno napredujete u novim sferama i dimenzijama poslovanja. Imate nos za tržišna kretanja. Novac vam pristiže iz neočekivanih izvora.     

Zdravlje Odgovaraju vam vlažni i kišoviti dani, i želite da slična atmosferska situacija potraje. Jedino vas muči prehlada, ali to nije spomena vrijedno.     

