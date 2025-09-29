Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ne možete se žaliti da nemate sreće u ljubavi. Svi vas vole, ali vi tražite još više ljubavi. Previše su vas razmazili. U tome je vaš glavni problem.      

Posao Od vas se očekuju određene žrtve, i to vam ne bi trebalo preteško pasti. Ako imate previše, morate više davati onima koji imaju premalo.     

Zdravlje Neke stvari se odigravaju u vašu korist i odmah se osjećate bolje. Razdoblje tame je iza vas, ali još ne stojite sigurno na vlastitim nogama.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 09. 2025.