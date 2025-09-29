Dnevni horoskop, Blizanci, 29. 09. 2025.

Ljubav Ne možete se žaliti da nemate sreće u ljubavi. Svi vas vole, ali vi tražite još više ljubavi. Previše su vas razmazili. U tome je vaš glavni problem.

Posao Od vas se očekuju određene žrtve, i to vam ne bi trebalo preteško pasti. Ako imate previše, morate više davati onima koji imaju premalo.

Zdravlje Neke stvari se odigravaju u vašu korist i odmah se osjećate bolje. Razdoblje tame je iza vas, ali još ne stojite sigurno na vlastitim nogama.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn