Dnevni horoskop, Rak, 29. 09. 2025.

Ljubav Sanjate bujne ljubavne snove. Možda je između vas i njega ili nje sve previše savršeno da bi bilo istinito. Povremeno se ipak spustite na zemlju.

Posao Daleko ste od idealne poslovne forme. Nestrpljivo iščekujete veliki dobitak u kladionici, koji uporno ne dolazi. Previše novaca trošite na poroke.

Zdravlje U vama jačaju spiritualni impulsi, i to vam stvara razne probleme u materijalnoj dimenziji postojanja. Vaši snovi se sukobljavaju sa stvarnošću.

