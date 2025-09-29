Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 29. 09. 2025.
Ljubav Sanjate bujne ljubavne snove. Možda je između vas i njega ili nje sve previše savršeno da bi bilo istinito. Povremeno se ipak spustite na zemlju.
Posao Daleko ste od idealne poslovne forme. Nestrpljivo iščekujete veliki dobitak u kladionici, koji uporno ne dolazi. Previše novaca trošite na poroke.
Zdravlje U vama jačaju spiritualni impulsi, i to vam stvara razne probleme u materijalnoj dimenziji postojanja. Vaši snovi se sukobljavaju sa stvarnošću.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
