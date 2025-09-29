Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 29. 09. 2025.
Ljubav Vidite stvari ljepšim nego što jesu. Sukob sa stvarnošću vodi vas u razočaranje. Vanjska ljepota ne znači mnogo bez ispravnog karaktera.    

Posao Diplomatski koristite tuđe nedostatke, i nitko se ne buni. Ako vas nije obuzela potrošačka groznica, možda vas danas opsjedne rastrošnost.  

Zdravlje Već ste danima prehlađeni, i problemi nikako da prođu. Možda vam vaša neprolazna prehlada signalizira neki skroz drugi poremećaj.     

