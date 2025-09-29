Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 09. 2025.
Ljubav Netko vas strpljivo čeka, a vi jurite u suprotnom smjeru. Interesantan je vaš nemar prema drugim ljudima. I vas će drugi ostaviti na cjedilu.
Posao Stvoreni ste za proboj na neistražena tržišta. Ako nemate potporu vaših suradnika, cijela priča će se pokazati kao još jedna uzaludna misija.
Zdravlje Dobro bi vam došao predah od adrenalinske jurnjave. Provjerite kako stoje stvari s vašim tlakom. S tim u vezi, izgledne su opasne oscilacije.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
HLADNO, HLADNIJE... /
Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima
OPASNA PIROTEHNIKA /
Stručnjak za oružje o tragedijama na vjenčanjima: 'Tako nešto ne pamtim...'
NIKO ČVRSTO NA ZEMLJI /
Kovač je nezaustavljiv: 'Znam kako stvari funkcioniraju u životu i u nogometu'
JESTE LI SPREMNI? /
Novi tjedan, novo zahladnjenje: Pripremite radijatore za novu sezonu grijanja
PLAVA LEGENDA /
Ristovski za RTL Danas otkrio kako se snašao i što će se događati s Dinamom i Hajdukom
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 29. 09. 2025.