Dnevni horoskop, Djevica, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 29. 09. 2025.
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi vlada harmonija, ali iznenadni financijski problemi mogli bi pokvariti međusobnu idilu. Uklonite brige hrabrim potezom.     

Posao Proganjaju vas osjećaji nesigurnosti i neizvjesnosti. Svaki dan čujete neku novu informaciju o financijskim gubicima u firmi u kojoj radite.      

Zdravlje Teško dišete i brzo se umarate, a to definitivno nije dobar predznak. Bilo bi dobro da se što prije najavite za pregled kod kardiologa. 

