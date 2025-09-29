Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 29. 09. 2025.
Ljubav U vašoj ljubavnoj vezi vlada harmonija, ali iznenadni financijski problemi mogli bi pokvariti međusobnu idilu. Uklonite brige hrabrim potezom.
Posao Proganjaju vas osjećaji nesigurnosti i neizvjesnosti. Svaki dan čujete neku novu informaciju o financijskim gubicima u firmi u kojoj radite.
Zdravlje Teško dišete i brzo se umarate, a to definitivno nije dobar predznak. Bilo bi dobro da se što prije najavite za pregled kod kardiologa.
