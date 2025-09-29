Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 29. 09. 2025.

Ljubav Vaša privlačnost je vidljiva iz aviona. Na druge ljude ostavljate strastveni utisak. Ako niste zaljubljeni, možda se danas zagledate u nekoga.      

Posao Bavite se s raznim stvarima, pa i s onim nedopuštenim. Ako nastavite s nelegalnim poslovanjem, uskoro ćete imati problema s raznim inspekcijama.  

Zdravlje Intuitivni ste, i to na dramatičan način. Niste znali da imate ekstrasenzorne moći? Jasno vidite događaje koji se tek trebaju odigrati.      

