Dnevni horoskop, Bik, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 29. 09. 2025.
Ljubav Sjaj i vedrina vašeg duha dolaze do punog izražaja. U lagodnoj ste ljubavnoj situaciji, i ne morate nikoga osvajati. Čuvajte se vlastite taštine.     

Posao Vaše se poslovanje dobro razvija. Niste u financijskom minusu, i to je  najvažnije. Ako ste poslodavac, slobodno nagradite vaše vrijedne djelatnike.  

Zdravlje Vaša nemirna narav opet plamti. Otvoreni ste i spontani. Puni ste života. Inspirirate druge ljude na dobra djela, i to vam je najveća nagrada.  

