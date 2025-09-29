Dnevni horoskop, Bik, 29. 09. 2025.

Ljubav Sjaj i vedrina vašeg duha dolaze do punog izražaja. U lagodnoj ste ljubavnoj situaciji, i ne morate nikoga osvajati. Čuvajte se vlastite taštine.

Posao Vaše se poslovanje dobro razvija. Niste u financijskom minusu, i to je najvažnije. Ako ste poslodavac, slobodno nagradite vaše vrijedne djelatnike.

Zdravlje Vaša nemirna narav opet plamti. Otvoreni ste i spontani. Puni ste života. Inspirirate druge ljude na dobra djela, i to vam je najveća nagrada.

