Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 09. 2025.
Ljubav Rijetko preuzimate ljubavnu inicijativu, ali vremena se mijenjaju, pa i vi više niste isti. Nova samosvijest čini vas jasnim, direktnim i uspješnim.     

Posao Iznova ste uspostavili bliski kontakt s jednom vama jako važnom osobom. Odustali ste od međusobnih optužbi, na obostrano zadovoljstvo.    

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu dominira optimizam, i to djeluje ljekovito na vaš organizam u cjelini. Zdravi ste. Sve je u najboljem redu.      

Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 09. 2025.