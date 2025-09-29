Dnevni horoskop, Škorpion, 29. 09. 2025.

Ljubav Rijetko preuzimate ljubavnu inicijativu, ali vremena se mijenjaju, pa i vi više niste isti. Nova samosvijest čini vas jasnim, direktnim i uspješnim.

Posao Iznova ste uspostavili bliski kontakt s jednom vama jako važnom osobom. Odustali ste od međusobnih optužbi, na obostrano zadovoljstvo.

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu dominira optimizam, i to djeluje ljekovito na vaš organizam u cjelini. Zdravi ste. Sve je u najboljem redu.

