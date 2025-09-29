Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 29. 09. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna situacija postupno se smiruje i stabilizira. Međusobne rasprave postale su vam manje bolne. Više ne upražnjavate razornu kritiku.
Posao Imate dobre poslovne odnose s vrijednim i poštenim ljudima, i to vam je najbolja moguća zaštita. Slijedite inspiraciju i kreativno djelujete.
Zdravlje Nemate velikih zdravstvenih problema. Postoje neke stare rane, a liječenje tih istih je dugotrajan proces. Budite strpljivi i mislite pozitivno.
