Dnevni horoskop, Vaga, 29. 09. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna situacija postupno se smiruje i stabilizira. Međusobne rasprave postale su vam manje bolne. Više ne upražnjavate razornu kritiku.

Posao Imate dobre poslovne odnose s vrijednim i poštenim ljudima, i to vam je najbolja moguća zaštita. Slijedite inspiraciju i kreativno djelujete.

Zdravlje Nemate velikih zdravstvenih problema. Postoje neke stare rane, a liječenje tih istih je dugotrajan proces. Budite strpljivi i mislite pozitivno.

