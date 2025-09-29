Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 09. 2025.

Ljubav Niste zadovoljni svojim ljubavnim životom. Tražite više od najviše. Usamljeni Strijelci postupno prihvaćaju potrebu za osobnom evolucijom.

Posao Vaša poslovna bilanca nije za pohvalu. Očekivali ste više i bolje, i sada optužujete sami sebe. Što je tu je, ne kvarite sebi dobro raspoloženje.

Zdravlje Osjećate na svojoj koži nezgodan utjecaj Marsa i Saturna. Dopustite određenim ljudima da odu iz vašeg života. Ne živite u prošlosti.

