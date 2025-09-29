Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 29. 09. 2025.
Ljubav Jednoj se osobi jako sviđate. Možda toga niste svjesni, iako vam on ili ona daje jasne signale. Ako je riječ o Strijelcu, nova ljubav je na pomolu.
Posao Kružite uokolo. Pojavljujete se na mjestima na kojima vas nitko ne bi očekivao. Vrijedno obavljate i svoj i tuđi posao, i zarađujete na kvadrat.
Zdravlje Planetarni utjecaji ne najavljuju nove zdravstvene smetnje. Na Saturnov ograničavajući utjecaj već ste se navikli. Trebali biste posjetiti zubara.
