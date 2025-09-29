Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 29. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 29. 09. 2025.
Ljubav Jednoj se osobi jako sviđate. Možda toga niste svjesni, iako vam on ili ona daje jasne signale. Ako je riječ o Strijelcu, nova ljubav je na pomolu.       

Posao Kružite uokolo. Pojavljujete se na mjestima na kojima vas nitko ne bi očekivao. Vrijedno obavljate i svoj i tuđi posao, i zarađujete na kvadrat.    

Zdravlje Planetarni utjecaji ne najavljuju nove zdravstvene smetnje. Na Saturnov ograničavajući utjecaj već ste se navikli. Trebali biste posjetiti zubara.   

