Dnevni horoskop, Ovan, 29. 09. 2025.

Ljubav Jednoj se osobi jako sviđate. Možda toga niste svjesni, iako vam on ili ona daje jasne signale. Ako je riječ o Strijelcu, nova ljubav je na pomolu.

Posao Kružite uokolo. Pojavljujete se na mjestima na kojima vas nitko ne bi očekivao. Vrijedno obavljate i svoj i tuđi posao, i zarađujete na kvadrat.

Zdravlje Planetarni utjecaji ne najavljuju nove zdravstvene smetnje. Na Saturnov ograničavajući utjecaj već ste se navikli. Trebali biste posjetiti zubara.

