BEZ BUKE I BEZ FILTERA /

Josip Bačić ogolio dušu u novoj pjesmi: Nova verzija 'Spašeni' otkriva njegovu ranjivu stranu
Foto: Matea Smolčić Senčar

Reinterpretacija pjesme donosi drugačiji aranžman, ali i potpuno novo emocionalno iskustvo

26.3.2026.
14:46
Lara Horvat
Matea Smolčić Senčar
Iza prepoznatljivog, energičnog zvuka Josipa Bačića, mladog dubrovačkog glazbenika krije se i suptilnija, introspektivna strana, a upravo je ona sada došla u prvi plan kroz akustičnu verziju pjesme "Spašeni". Riječ je o reinterpretaciji koja ne donosi samo drugačiji aranžman, već i potpuno novo emocionalno iskustvo.

U svijetu u kojem produkcija često diktira doživljaj pjesme, ova verzija svjesno ide u suprotnom smjeru, ogoljuje sve suvišno i ostavlja prostor onome što je najvažnije: emociji, tekstu i interpretaciji.

U srži pjesme osjećaj svima nam poznat

"Spašeni je od samog početka bila jedna od onih pjesama koje ne traže puno da bi bile snažne. U njezinoj srži je osjećaj koji svi poznajemo, a to je trenutak kada si s nekim duboko povezan, ali te istovremeno dijeli neka nevidljiva udaljenost. Upravo tu kontradikciju sam htio dodatno naglasiti kroz akustičnu verziju", govori Josip.

Dodaje kako mu je cilj bio maknuti sve slojeve koji mogu odvući pažnju od same poruke:

"Kad makneš ritam, produkciju i sve što pjesmu nosi prema van, ostaje ono što je najranjivije,a to su glas i emocija. I baš tada pjesma počinje govoriti drugačije. Intimnije. Iskrenije. Gotovo kao razgovor koji vodiš sam sa sobom".

Akustična verzija donosi upravo takav ugođaj, prostor u kojem svaka riječ ima težinu, a svaka pauza značenje. Klavirska pratnja Luke Demarina, dodatno naglašava atmosferu suptilnosti i topline, prateći vokal bez nametanja. Vizualni identitet projekta prati istu ideju.

Jednostavan spot fokusira se na izvedbu i trenutak 

Videospot je snimljen u studijskom okruženju, bez narativa i dodatnih elemenata, fokusirajući se isključivo na izvedbu i trenutak. Režiju potpisuje Dominik Brlečić, dok je za kameru zaslužan Marko Hodžić. Produkciju potpisuje Srđan Sekulović Skansi.

"Htjeli smo stvoriti osjećaj kao da se gledatelj nalazi u prostoriji s nama, bez distance, bez "četvrtog zida". Da ima dojam da prisustvuje nečemu stvarnom, neponovljivom. Jer upravo takva je i ova verzija pjesme", zaključuje Josip.

Ovim izdanjem Josip Bačić pokazuje hrabrost da vlastite pjesme sagleda iz nove perspektive. "Spašeni" tako dobivaju drugo lice, ali možda snažnije nego ikad prije.

Video možete pogledate na YouTubeu

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
