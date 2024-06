Poznati nogometni treneri, stručnjaci, bivši nogometaši i legende za Net.hr komentiraju ključnu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Euru protiv Albanije. Vatreni su u 1. kolu skupine B izgubili od Španjolske uvjerljivo 3-0, dok su Albanci poraženi od Italije 2-1. Značl, obje momčadi u ovom srazu traže pobjedu.

Robert Špehar:

"Mislim da je dobro Dalić odabrao. Dobit ćemo na probojnosti po bokovima s Juranovićem i Perišićem. Nadam se".

Imamo i sastav Hrvatske za ovaj dvoboj.

Hrvatska: Livaković, Juranović, Šutalo, Gvardiol, Perišić, Brozović, Modrić, Kovačić, Kramarić, Majer, Petković

Branko Karačić:

"Ja sam doma i kod kuće ću gledati utakmicu. Da, odmah će naši reprezentativci morati napadati suparničkog igrača po izgubljenoj lopti, na svakom dijelu terena. Najbolje je u tom segmentu na njihovu zadnju liniju odmah vršiti pritisak i usmjeravati ih. Taj drugi igrač treba biti spreman napraviti, izvršiti presing na igrača koji dolazi u kontakt s loptom. Morat ćemo biti brži, energičniji, kompaktniji, sve ono što nam je nedostajalo protiv Španjolaca".

Robert Špehar:

"Slažem se s tobom Jura. Dodao bi još da ćemo danas morati igrati visoki presing više, jače i bolje nego protiv Španjolske prošle subote. I to od prve minute, bez kalkulacija. To smo dužni sebi i navijačima. A mi, evo, u Osijeku, opet vesela ekipa, ne propuštamo mi prigodu ni priliku da se skupimo, da navijamo za našu Hrvatsku i da se podružimo kako dolikuje, kako mi to Slavonci samo znamo. Skupili se opet, radimo čobanac ovog puta, nosimo i mi Jura dresove pod obavezno."

Foto: Screenshot - Sofascore Poredak u skupini B nakon odigranog 1. kola.

Nikola Jurčević:

"Ključno je da uđemo s pravom energijom i samopuzdanjem,od prve minute. Odmah im moramo pokazati da smo s pravom veliki favoriti. Hrvatska je jednostavno u svim segmentima bolja od Albanije i vjerujem da ćemo dobiti ovaj dvoboj. I danas sam u majici Hrvatske dečki, ne znam za vas".